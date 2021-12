Prezzi dei materiali ormai fuori controllo, edilizia in sofferenza

Mai visti prima. L’edilizia bergamasca si trova a far fronte a un’offensiva nei rincari delle materie prime che non ha precedenti e che sta facendo lievitare il costo complessivo dei singoli cantieri, anche del 25-30% in meno di un anno, anche perché questa escalation di materiali va di pari passo con il forte rincaro dei ponteggi. Questo l’allarme lanciato da Ance Bergamo: dal novembre 2020 all’ottobre 2021 il costo di materiali fondamentali come il tondo per il cemento armato è cresciuto dell’80,25%; i polietileni per tubazioni ad alta densità del 69%, quelli a bassa densità dell’88,2%, il rame del 40,2%, il bitume del 48,2% e il petrolio (non gasolio) addirittura del 106%.

Un pericolo che potrebbe fermare la forte ripresa dei cantieri orobici, evidenziata anche dai dati della Cassa Edile di Bergamo, che nei primi 9 mesi del 2021, evidenzia una crescita del 29,1% di ore lavorate rispetto allo stesso periodo 2020. «Il fortissimo rialzo dei prezzi dei principali materiali da costruzione in atto dalla fine dello scorso anno – spiega il presidente di Ance Bergamo Vanessa Pesenti - sta creando un grave problema sia per i lavori in corso di esecuzione sia su quelli di prossimo affidamento. Problema a cui si aggiungono ovviamente gli aumenti del costo di energia elettrica e gas naturale che, solo negli ultimi tre mesi sono più che raddoppiati».