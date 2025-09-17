Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia
Mercoledì 17 Settembre 2025

«Proteggere il futuro», prima edizione del festival della sicurezza

L’INIZIATIVA. Esperti, istituzioni e cittadini a confronto: dalla cyber resilience ai cambiamenti climatici, dalla criminalità organizzata alla transizione energetica.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il logo del festival
Il logo del festival

Al via la prima edizione del Festival della Sicurezza promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio. Un appuntamento destinato a diventare annuale, nato con l’intento di favorire il dialogo tra esperti, istituzioni e cittadini su temi di rilevanza nazionale e internazionale.

Obiettivo della prima edizione dal titolo «Proteggere il Futuro», che si terrà a Cagliari il 19 e 20 settembre, è riflettere sul tema della sicurezza delle infrastrutture energetiche, con uno sguardo più ampio ai temi della geopolitica, della sicurezza sociale, ambientale e digitale. Dalla cyber resilience ai cambiamenti climatici, dalla criminalità organizzata alla transizione energetica.

I relatori

Oltre 30 i relatori coinvolti, tra rappresentanti di aziende, istituzioni e università, tra cui: ENI, SNAM, Prysmian, Fincantieri, Cubbit, Fondazione Med-Or, Questura e Prefettura di Cagliari, NBFC – National Biodiversity Future Center, Intesa Sanpaolo, ASIS International, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Marina Militare, Università Bocconi, Università del Salento e Università di Cagliari.

il festival intende offrire uno spazio di confronto in un mondo sempre più interconnesso

In un mondo sempre più interconnesso, le sfide globali generano rischi, ma anche opportunità. L’attualità ha dimostrato come attacchi fisici e digitali alle infrastrutture energetiche sono una delle minacce più diffuse e complesse, utilizzate nelle guerre e nel terrorismo. Garantire la loro protezione è essenziale per prevenire interruzioni di approvvigionamento, danni ambientali e impatti sociali devastanti. La Fondazione attraverso il festival intende offrire uno spazio di confronto, proprio in un momento storico in queste tematiche si impongono con urgenza.

La Fondazione Vittorio Occorsio

La Fondazione Vittorio Occorsio, intitolata al magistrato assassinato nel 1976, da anni si impegna nella tutela della memoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, promuove la cultura della legalità e sostiene approfondimenti su fenomeni criminali emergenti e sulle risposte della giurisdizione.

Il Festival avrà luogo presso la Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita 33, ingresso da vico I, XX settembre) e sarà una preziosa opportunità di incontro aperto gratuitamente a chiunque volesse approfondire i temi proposti. Qui tutte le info.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cagliari
Salento
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
Economia, affari e finanza
Energia
Istruzione
università
Bocconi
Marina Militare
ENI
Intesa Sanpaolo