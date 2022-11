Ricuperati: «Autonomia energetica, fare in fretta»

«Il futuro delle nostre aziende si gioca sulla loro capacità di essere competitive, ma in una logica di sostenibilità. Due termini che apparentemente rappresentano un ossimoro, nei fatti indicano la direzione da prendere e abbracciano dimensioni diverse: attrattività del territorio, logistica e infrastrutture, innovazione, senza dimenticare le persone, perché bisogna investire in competenze e formazione per colmare i gap esistenti». Giovanna Ricuperati presenta così l’assemblea generale di Confindustria Bergamo in programma il 5 dicembre nel deposito della Teb a Ranica, dove si potrà arrivare soltanto con appositi tram dedicati. Fra gli ospiti, il presidente di Confindustria nazionale Carlo Bonomi, l’amministratore delegato di Medlog Italia e Medway Italia Federico Pittaluga e il managing partner di PlusValue Filippo Addarii.