Rientro con il carovita, ecco gli aumenti d’autunno

Il caro-bollette non è l’unica incognita a incendiare l’autunno caldo. Il rientro dalle ferie coincide anche con il salasso per tutta un’altra serie di spese quotidiane e imprescindibili: far quadrare i conti è una sfida quasi irrisolvibile. Perché c’è il carrello della spesa da riempire, c’è il ritorno a scuola o in ufficio (con i prezzi dei trasporti più salati), ci sono le incombenze sempre dietro l’angolo. Per capire il peso dell’«escalation» dei prezzi anche su scala locale, basta guardare agli ultimi dati dell’Istat sull’inflazione annua in Bergamasca. Se si mettono insieme tutte le singole voci, le uscite del «bilancio familiare» aumentano anche di alcune centinaia di euro ogni mese.