Robot, il mercato crescerà nella casa

La fiera europea dell’innovazione cambia volto. L’Ifa di Berlino, nata nel 1924, sta attraversando un lento rinnovamento: negli anni, il cuore della kermesse è passato dalle tecnologie per l’intrattenimento (radio e televisori) al cosiddetto «bianco», ovvero lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi. Nel 2025 la fiera ha cambiato nome, anche se quasi nessuno se ne è accorto: da «Internationale Funkausstellung», mostra internazionale della radiofonia, si è passati a «Innovation For All», a riflettere l’enorme ventaglio di prodotti esposti dalle 1.800 aziende che hanno partecipato alla convention. Nelle sale dove tempo addietro vennero presentati i primi Tv a colori, oggi si vedono robot lavapavimenti, elettrdomestici «smart», custodie per smartphone, droni, fotocamere e altri prodotti d’avanguardia.

Dai televisori ai robot

I televisori restano una parte importante dell’Ifa, sia ben chiaro. Ma ormai le novità si vedono altrove: le aziende le presentano a gennaio, al «Consumer Electronic Show» di Las Vegas. Qualche annuncio c’è comunque stato: la cinese Tcl ha mostrato diverse Tv che arriveranno in autunno in Europa, e così ha fatto anche Hisense. Quest’ultima ha parlato della tecnologia «mini-Led Rgb», l’unica vera innovazione tecnica di quest’anno, che migliora la luminosità dei pannelli e migliora la resa dei colori. Si va sempre più verso il cinema in casa, insomma. Questo vuole il pubblico, d’altro canto: i dati parlano di un aumento percentuale a due zeri per i prodotti di grandissime dimensioni, con diagonale da più di 70”. Non a caso, accanto ai televisori classici, a Ifa fanno sempre più capolino anche proiettori e Laser Tv.

Robotica in crescita

Il cuore della fiera, però, sono stati i robot aspirapolvere. Tanti i marchi presenti a Berlino, molti dei quali non si sono limitati a esporre i loro prodotti, ma hanno anche tenuto conferenze. Il settore della pulizia automatica della casa, infatti, è in rapida crescita - da 12 miliardi di dollari nel 2021 a 50 miliardi nel 2028, secondo le stime - e ogni produttore ha la sua idea di come maturerà. Per esempio, la cinese Dreame ha deciso che il futuro sono i robot che salgono le scale: a Ifa ne ha mostrato uno - «Dreame Cyber X» il nome - che può superare gradini fino a 25 centimetri con dei cingoli. Roborock, sempre cinese, ha dotato i suoi prodotti di un braccio estensibile per sollevare gli ostacoli dal pavimento e del riconoscimento automatico di 200 tipologie di oggetti. Anche altri produttori, come Narwal, Ecovacs ed Eureka hanno tenuto eventi e mostrato la direzione in cui credono che andrà il settore - al momento l’unico, nella tecnologia per i consumatori, in cui si può ancora parlare di innovazione.

Tra droni e realtà aumentata