Sabato sciopero della grande distribuzione, ma dalle imprese 70 euro di aumento

Le insegne le conosciamo tutti: da Bennet a Esselunga, da Iper a Lidl, passando per Coin, Kiko Milano, Leroy Merlin, Obi, Ovs e Zara. Chi lavora nei punti vendita di questi (e altri) marchi associati a Federdistribuzione ha il contratto nazionale scaduto da quasi 51 mesi: gli aumenti salariali sono fermi da tempo. Mentre il rinnovo del contratto del terziario (con Confcommercio e Confesercenti) si è sbloccato settimana scorsa, quello della Distribuzione moderna organizzata - che in Bergamasca interessa una platea di circa 20 mila addetti - è ancora al palo e i sindacati di categoria hanno indetto uno sciopero, a livello nazionale, la vigilia di Pasqua. A Bergamo, la protesta, che riguarda l’intero turno lavorativo, si concentrerà di fronte all’Esselunga di via Corridoni in città, dove Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno indetto un presidio dalle 10 alle 11.30 di sabato.