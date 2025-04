Sacbo approva il bilancio 2024: investiti 13,8 milioni per la sostenibilità

L’assemblea degli azionisti di Sacbo ha approvato il bilancio 2024, confermando un risultato netto positivo per la capogruppo di 11,85 milioni di euro, destinato per il 60% a dividendo e per il 40% a riserva straordinaria. Il Gruppo ha investito 13,8 milioni di euro per progetti di sostenibilità ambientale e infrastrutturale, tra cui un nuovo impianto fotovoltaico, ricariche per veicoli elettrici e mezzi a handling a basso impatto.