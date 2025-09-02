Sacbo ottiene il quarto livello di Airport carbon accreditation: l’aeroporto di Bergamo tra i più sostenibili in Europa

Obiettivi globali di Parigi

Il percorso richiesto da Aci Europe prevede infatti u n impegno condiviso e strutturale per abbattere non solo le emissioni dirette, ma anche quelle indirette legate all’operatività dello scalo. Si tratta di un salto qualitativo che punta a riduzioni assolute delle emissioni, in linea con gli obiettivi globali fissati dall’Accordo di Parigi e con la necessità di contenere il riscaldamento entro 1,5°C.

Tra gli scali virtuosi d’Europa

«Questa nuova certificazione – ha dichiarato il presidente Giovanni Sanga – conferma la bontà e l’efficacia dell’azione che Sacbo conduce per dare concretezza a una sostenibilità sempre più marcata, che trova evidenza nella riduzione delle emissioni e deriva anche dal processo di digitalizzazione e dalle opere infrastrutturali già avviate». Il precedente riconoscimento, il passaggio al Livello 3, era stato conseguito nel 2020, in piena emergenza pandemica, a conferma della costanza dell’impegno del Gruppo. Con il raggiungimento del Livello 4, l’aeroporto di Bergamo si colloca oggi tra gli scali più virtuosi in Europa nel cammino verso la neutralità climatica.