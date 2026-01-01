Burger button
Economia / Bergamo Città
Giovedì 01 Gennaio 2026

Saldi al via il 3 gennaio: dai cambi ai pagamenti, ecco quello che c’è da sapere

LE SVENDITE. I consigli di Federmoda Confcommercio per acquisti sicuri. In Lombardia si parte sabato.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Saldi invernali al via. Parte il 2 gennaio la Valle d’Aosta, seguita sabato 3 gennaio dalle altre Regioni tra cui la Lombardia. Saranno 16 milioni, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro. Il 92% è interessato ad approfittare degli sconti, mentre solo l’8% esclude acquisti. E il negozio fisico resta il perno dell’esperienza «saldi» per l’87% emerge dal consueto sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti sugli acquisti in occasione delle vendite di fine stagione invernali.

L’interesse «teorico» per i saldi è alto, ma l’esito pratico - secondo gli esiti del sondaggio - dipenderà dall’appetibilità delle offerte messe in campo. Tra i consumatori prevale, infatti, la ricerca dell’occasione: il 40% ha già deciso cosa comprare - e 2 milioni di persone già lo hanno fatto in presaldo - ma più di uno su due (53%) dice che concluderà l’acquisto solo se troverà l’offerta giusta.

I consigli di Federmoda

Ecco di seguito alcuni principi base che Federazione moda Italia e Confcommercio ricordano ai consumatori per il corretto acquisto degli articoli in saldo:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimessa alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi.

Bergamo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Servizi finanziari
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Confcommercio
Federmoda
Confesercenti