Salone nautico a Genova: debutta con 14 aziende bergamasche

Più mare, più barche, più sostenibilità, ma anche qualche frenata che si intravede a medio termine sul fronte business per l’economia «blu» dopo un poker di annate da incorniciare. Archiviato il Cannes Yachting Festival, si alza oggi (19 settembre) il sipario sulla 64esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, in calendario sino al 24 settembre, manna dal cielo per gli appassionati dell’andar per mare.

Il Riva Folgore Besenzoni tendel lift multi Multihulls

Un Salone con 1052 espositori, 1030 imbarcazioni in mostra tra cui 30 premiere e uno spazio espositivo di 220 mila metri quadri tra terra e acqua.

14 aziende bergamasche

In passerella 14 aziende bergamasche, cinque produttori di imbarcazioni e 9 accessoristi e componentisti. Quattro i nuovi modelli di yachts orobici ormeggiati: «Le Mans 45», (13 metri di lunghezza) e «Le Mans 50» (14,90 mt) per Rio Yachts, l’ammiraglia «500 Regina» (16 mt) per FIM Fabbrica Italiana Motoscafi, «F60» (18 mt) per Sessa International.

Genova ospita il Salone nautico La poltrona del P252 Besenzoni