Scuola, risorse per i libri e gli strumenti tecnologici

Ha preso il via la componente del bando regionale Dote scuola dedicato al materiale didattico per l’anno scolastico 2024/2025 e le borse di studio statali per l’anno scolastico in corso.

Possono partecipare gli studenti di età inferiore ai 21 anni, residenti in Lombardia ed appartenenti a famiglie con un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 15.748,78 euro, che: 1) nell’anno scolastico e formativo 2024/2025 frequenteranno una classe della Scuola secondaria di primo o secondo Grado ovvero una classe dell’Istruzione e Formazione Professionale; 2) nell’anno scolastico 2023/2024 hanno frequentato l’ultimo anno della Scuola secondaria di secondo grado. Lo studente in possesso dei requisiti richiesti potrà beneficiare di uno solo dei due contributi, sulla base della effettiva disponibilità delle risorse messe in campo e della posizione in graduatoria attribuita d’ufficio.

Il contributo

Il contributo varia da 150 a 500 euro e riguarda l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo scolastico, sia nei Percorsi di Istruzione, sia di Istruzione e Formazione Professionale. La domanda di partecipazione deve essere presentata (e protocollata) entro le ore 12 del 16 maggio prossimo, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, tramite la piattaforma informativa «Bandi e Servizi» on line all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

Necessario autenticarsi utilizzando una delle seguenti tre credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d'identità elettronica (Cie) con Pin personale e lettore. La presentazione è suddivisa in moduli, riservati ai dati del richiedente (è possibile modificare eventuali dati non corretti) a quelli dello studente (o più studenti) beneficiario e alla scuola frequentata. Terminata la compilazione della domanda, un terzo modulo chiede di controllare i dati inseriti, dando la possibilità di correggere quelli eventualmente non esatti. Vanno controllati in particolare il valore Isee (che non deve essere superiore ai 15.748,78 euro) recuperato dal sistema all'interno della banca dati dell'Inps e i dati della scuola.