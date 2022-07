Se la mensa aziendale diventa bistrot. La Marianna nella sede Enel di Milano

È l’evoluzione della mensa aziendale: un bar e bistrot interno a una società, fruibili dai dipendenti e gli ospiti dell’azienda . La Marianna Srl, gestita a Mirko e Luca Panattoni, ha aperto con questa formula la prima realtà fuori dalla Bergamasca , esattamente nella sede Enel di Milano, in via Carducci. «È stata un’opportunità quasi causale e un’ottima collaborazione made in Bergamo – spiega Luca Panattoni -. Il palazzo è gestito, per tutti i suoi servizi – dalla manutenzione alle pulizie fino alla ìreception – dalla Techne di Villa di Serio . Nel momento in cui si doveva definire il servizio ristorazione, l’azienda ha pensato a noi e ha portato il nostro esempio dell’ospedale di Bergamo».