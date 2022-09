Sessant’anni di Lovable con il cuore a Grassobbio

L’insegna Lovable, con il suo cuore rosso, è tornata ad illuminare la sede di Grassobbio in occasione dei sessant’anni di attività del marchio che è nato, nel 1962, proprio a Bergamo. Lo scorso marzo, infatti, per il brand è iniziato un nuovo capitolo della sua storia imprenditoriale. Il gruppo Dib (Dim Brands International) di cui Lovable fa parte con Dim Francia e Nur Bie in Germania, ha comunicato la separazione dal colosso americano Hanesbrand Inc. (Hbi).