Sette filiali Intesa passano a Bper: lunedì il cambio

C’è il gruppo di dipendenti - ormai ex Intesa Sanpaolo - che si fa un selfie davanti all’ingresso della banca poco prima che le insegne vengano sostituite. Dopo il passaggio, a fine febbraio, di 455 filiali e 132 punti operativi Ubi a Bper, ora tocca a quelle di Intesa: lunedì altri 33 sportelli (31 filiali e due punti operativi) della Lombardia saranno incorporati dall’istituto modenese, che conclude così le operazioni di acquisizione del ramo d’azienda dal gruppo bancario di Cà de Sass.

Nella nostra provincia il trasferimento interessa sette filiali: quelle cittadine di via Suardi 87, via Ruggeri da Stabello 22/A, via san Bernardino 72/D, via Statuto 18, via Mattioli 18 e via Gasparini 4/C, oltre a quella di Gorle in via Don Mazza 1/B.