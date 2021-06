Siad entra in cantina: impianto per produrre vini senza uso di solfiti

Parte da Bergamo la rivoluzione del vino senza solfiti. Siad, azienda leader nella produzione e distribuzione della gamma completa di gas industriali destinati ai vari settori, tra i quali quello alimentare, ha lanciato Kryos, una macchina che grazie all’utilizzo di CO2 liquida permette di tenere sotto controllo la temperatura del mosto e nel contempo di eliminare l’ossigeno durante la lavorazione delle uve pigiate. In questo modo si evita l’ossidazione del prodotto, senza dover utilizzare solfiti o altri prodotti non legati al mondo del vino. La sperimentazione sul nuovo metodo è iniziata nel 2018, in collaborazione con «La Guardiense», azienda vitivinicola beneventana e oggi il vino bianco prodotto senza solfiti, con uve della vendemmia 2020, è ufficialmente in commercio. Kryos consente di ottimizzare tutto il percorso, dall’ingresso all’uscita del pigiato, anche dal punto di vista microbiologico.