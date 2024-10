Stampa 3D, seguiti 40 progetti dal laboratorio del Km Rosso

Non più solo brevetti. Le tecnologie additive e la stampa 3D in particolare, stanno crescendo a ritmo sostenuto e, oltre ai numeri, lo dimostrano le parole di Giuseppe De Marco ingegnere responsabile di Lisa-Tech (Living Space for Additive Technologies), laboratorio dedicato alle tecnologie additive nato del Parco Tecnologico Kilometro Rosso: «In quattro anni di attività abbiamo seguito i progetti di circa 40 aziende, principalmente Pmi, ma anche grandi realtà e, tendenzialmente, chi ha iniziato un percorso con noi è tornato più preparato e consapevole di cosa chiedere alle tecnologie additive».

I numeri, invece, li ha forniti recentemente Luigi Galdabini, presidente di Aita (Associazione Italiana Tecnologie Additive), citando in particolare i dati di due studi: il primo, realizzato dall’Epo (l’Ufficio Europeo dei brevetti), rivela che, nell’ultimo decennio, le domande di brevetto di soluzioni additive manufacturing hanno registrato un aumento medio annuo di circa il 30%, al punto che il totale delle richieste risulta sei volte superiore a quello relativo agli altri settori di alta tecnologia. Il secondo studio, realizzato da Oxford Economics, mostra come il settore dell’additivo, a livello mondiale, abbia triplicato il suo giro d’affari tra il 2016 e il 2022, passando da circa 6 a 18 miliardi di dollari. Un business che vede Stati Uniti e Europa fare la parte del leone e l’Italia essere stabilmente tra i mercati più importanti con uno share del 4,7% del volume totale, alle spalle di Stati Uniti, Germania e Cina. L’hype nato attorno alla stampa 3D e le tecnologie additive, quindi, non si è smorzato.

Al contrario tutto ciò che era aspettativa si è trasformato in lavorazioni concrete e, complice il minor costo delle stampanti, ha iniziato a entrare nei processi produttivi delle aziende; anche se manca ancora una reale implementazione di questi macchinari da parte delle imprese che, preferiscono affidarsi a competenze esterne, piuttosto che iniziare a stampare i propri pezzi. In questo senso, quello legato a Lisa Tech è un progetto lungimirante che porta al servizio della manifattura bergamasca uno dei laboratori di tecnologie additive e di stampa 3D più completi della Lombardia, non legato a una società privata. «Possiamo stampare componenti metallici, in alluminio e titanio, oppure realizzare prodotti con polimeri compositi e resine, - spiega De Marco, che aggiunge - la cosa più importante è che possiamo partire anche da un’idea che progettiamo e sviluppiamo insieme all’azienda, facendo una serie di simulazioni per arrivare alla stampa di un oggetto che può essere poi rifinito con lavorazioni meccaniche».