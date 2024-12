Stop alla rotta Aeroitalia Perugia-Bergamo Orio al Serio

Aeroitalia, «nell’ambito di una riorganizzazione operativa», ha comunicato nella giornata del 30 dicembre la chiusura delle operazioni tra l’Aeroporto internazionale dell’Umbria-San Francesco d’Assisi e l’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. «Questa decisione - spiega la compagnia aerea in una sua nota - consentirà ad Aeroitalia di concentrare gli investimenti su progetti di sviluppo mirati nel Sud Italia. In particolare, dopo l’apertura della rotta per Comiso, la compagnia continuerà a rafforzare la propria presenza nelle regioni meridionali, promuovendo la crescita di destinazioni strategiche».