Studenti, «prove» di lavoro per le competenze digitali

Ne sono consapevoli i titolari di WeAreProject Informatica di Stezzano che, grazie all’analisi dei bisogni aziendali individuati dal Delta Index, hanno definito i contenuti formativi sui quali lavorare Così è nato il progetto PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) per l’anno scolastico 2023/2024 che si è concluso nei giorni scorsi. L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 70 studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’IISS Majorana, ISIS Natta, ITI Marconi e IS Archimede. Il progetto, incentrato sull’intelligenza artificiale, aveva come obiettivo principale quello di far avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e di permettere loro di comprendere come l’innovazione digitale può essere utilizzata efficacemente in azienda. Gli studenti hanno esplorato le potenzialità e i limiti dell’intelligenza artificiale, imparando a interagire con essa in modo produttivo su casi concreti che hanno riguardato differenti dipartimenti di WeAreProject.

«I nostri giovani talenti hanno appreso come l’intelligenza artificiale possa migliorare i processi aziendali e aumentare la produttività individuale - commenta Valeria Mauri, direttore marketing di WeAreProject -. Applicando l’intelligenza artificiale a casi d’uso reali, hanno collaborato con vari referenti all’interno della nostra azienda e con differenti business unit. È stato straordinario osservare come la loro curiosità e il loro entusiasmo siano cresciuti durante questo percorso». Il progetto PCTO di WeAreProject Informatica rappresenta un modello di successo per l’alternanza scuola-lavoro. «Questo progetto non è stato solo un’occasione per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, ma anche un’opportunità per la nostra azienda per comprendere meglio come approcciano le sfide proposte, ascoltare le loro esigenze e curiosità per essere sempre più preparati ad accogliere nuove risorse ed essere in linea con le loro aspettative», afferma Roberta Zampa, People & culture manager di WeAreProject.