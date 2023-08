Superbonus, c’è la proroga di 3 mesi

«Primo segnale positivo»

Di una possibile proroga dei termini si parlava da settimane e in molti attendevano un provvedimento ad hoc che potesse comprendere un pacchetto di aiuti per le imprese e per i proprietari. La misura è arrivata, ma solo per una parte di cantieri. Per gli altri bisognerà aspettare almeno fino a settembre. Parla comunque di «primo segnale positivo» Vanessa Pesenti, presidente di Ance Bergamo, l’associazione dei costruttori edili: «Il Governo si sta muovendo nella direzione auspicata da Ance, considerato che la stragrande maggioranza dei lavori in corso, avviati nei tempi corretti, sono poi stati rallentati dalle continue modifiche introdotte e dalla criticità dei crediti incagliati – spiega –. Ora attendiamo un’analoga soluzione per i condomini che, alla fine del 2022, avevano approvato nei termini previsti l’adesione al Superbonus 110% e che, per gli stessi motivi, sono oggi nel pieno dei lavori. In questo caso sarebbe opportuna una proroga di sei mesi». Per chi ha iniziato i lavori da gennaio 2023 resta la possibilità di avvalersi della percentuale di detrazione fiscale al 90%. In questo caso viene riconosciuto il 110% solo per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; occorre però un’ulteriore condizione e cioè che il reddito del contribuente non sia superiore a 15.000 euro. Dal primo gennaio 2024 la percentuale di agevolazione fiscale riconosciuta sarà per tutti del 70%.