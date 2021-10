Superbonus, è boom: in campo i condomini. «Ok la proroga al 2023»

Soddisfatte le categorie bergamasche più direttamente coinvolte (costruttori edili e artigiani) per l’intenzione manifestata dal governo di prorogare al 2023 il Superbonus al 110% per i lavori di efficientamento energetico.

Superbonus che nel mese di settembre, secondo dati Ance, ha registrato un balzo delle richieste (del 24% per il numero degli interventi e del 30% per gli importi), chiudendo così un trend estivo estremamente positivo. E, fra le regioni, la Lombardia è in testa come numero di interventi.

L’incognita ora riguardava la proroga, giudicata necessaria dalle associazioni, e quindi l’attenzione dimostrata dal governo nella Nadef (la nota di aggiornamento al Def, il Documento economia e finanza) rispetto a un prolungamento va nella direzione auspicata dalle imprese.