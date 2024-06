Tanto smart working e carriera chiara: i pilastri per conquistare nuovi talenti

Mai come in questo periodo storico il mercato globale del lavoro ha mostrato tanta vivacità. Ciò non significa automaticamente che tutte le assunzioni corrispondano con un posto di qualità e soprattutto che in quella posizione ci sia un under 35. I giovani sono diventati quasi introvabili per le aziende, di conseguenza s’impone un ripensamento strategico per chi offre lavoro. Dunque, in un contesto occupazionale così competitivo viene da chiedersi quale sia il requisito indispensabile capace di attrarre maggiormente i giovani. Come fa un’azienda a essere più attrattiva? Come un «Hr» si approccia a un giovane candidato?

Lo abbiamo chiesto a Giovanna Campopiano, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione dell’Università degli studi di Bergamo, che nei giorni scorsi ha coordinato i Career Days, occasione d’incontro e colloquio tra studenti e aziende. «Al giorno d’oggi i ragazzi cercano soprattutto un chiaro percorso di carriera all’interno dell’impresa. È importante che venga mostrato loro come sviluppare le capacità; infatti, dovrebbero essere valorizzate le competenze che caratterizzeranno il futuro profilo personale di ogni individuo. Di contro, il giovane deve saper interpretare il purpose di un’azienda, ossia il motivo per cui essa esiste e i valori su cui ha costruito la propria storia». Una considerazione confermata da un’indagine Randstad di marzo 2024 su un campione di 1.000 giovani tra i 18 e i 29 anni di età in Italia, nella quale il 58% dei giovani si è dichiarato interessato a lavorare in un’impresa con una forte cultura aziendale.

Stage finalizzati all’assunzione

«Tutto ciò che attrae i ragazzi cambia costantemente, l’impegno è quello di mantenere attiva la nostra presenza sul territorio per costruire percorsi idonei alle richieste di mercato» afferma Laura Covato, HR specialist del Gruppo Siad, gruppo italiano per la produzione e distribuzione dei gas tecnici, che a oggi conta circa 40 società che operano sul territorio nazionale ed estero. Anche Cegeka, società di consulenza informatica operativa a livello globale con circa 9.000 dipendenti, lavora costantemente sul proprio appeal aziendale: «Per noi reclutare neolaureati è importantissimo e per attirarli offriamo percorsi di carriera strutturati e stage finalizzati all’assunzione, organizziamo Academy aziendali e forniamo la possibilità di partecipare a corsi di inglese interamente a carico nostro. L’aspetto che ci contraddistingue è la tutela del bilanciamento tra vita personale e lavorativa» afferma Francesca Maino, che si occupa di selezione del personale all’interno di Cegeka. Ed è proprio il buon equilibrio tra lavoro e sfera privata ad attrarre maggiormente: un recente studio di Censis ha rilevato che circa il 70% dei giovani occupati lavora esclusivamente per guadagnare il necessario per il sostentamento, senza attribuire al lavoro una connotazione esistenziale predominante. Il lavoro oggigiorno è, infatti, percepito come un mezzo per raggiungere un fine, in contrasto con quella che era la tendenza passata che lo considerava prioritario. Per fronteggiare questa nuova esigenza molte aziende puntano sul garantire la possibilità di lavorare in smart working, modalità diffusasi esponenzialmente in tempo Covid e poi rimasta elemento chiave di molte policy aziendali che, secondo l’indagine Randstad di marzo sarebbe imprescindibile per il 65% dei giovani.

In agosto si lavora da casa

È il caso di Qintesi, società di consulenza che supporta i clienti nelle soluzioni innovative digitali: «Uno dei nostri punti forti è la modalità ibrida che garantiamo già al momento dell’assunzione, con possibilità di usufruire dello smart working fino al 60% al mese, che equivalgono a tre giorni alla settimana. Inoltre, anche tutto il mese di agosto e nel periodo natalizio i nostri dipendenti lavorano da casa» spiega Sonia Civita, HR senior in Qintesi, impiegata nell’employer branding e nel recruiting onboarding dell’azienda. Sono anche altre le strategie adottate da Qintesi per rendersi attrattiva: «Promettiamo al lavoratore un programma di formazione individuale che dura negli anni, offriamo certificazioni finanziate dall’azienda, garantiamo benefit come corsi di inglese da poter seguire in orari extra lavorativi e organizziamo il piano ferie con mesi di anticipo» conclude Civita.

Confronto con strumenti digitali