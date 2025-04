I laboratori si rivolgono ai giovani di età maggiore o uguale a 17 anni (anche ancora da compiere, purché entro la fine del 2025). I corsi si svolgeranno nel mese di giugno, in giorni e orari indicati nel bando, e saranno concentrati nell’arco di una settimana . La partecipazione, a frequenza obbligatoria, non prevede costi di iscrizione.

Per partecipare, i candidati dovranno inviare il proprio curriculum e una lettera motivazionale compilando il form a questo link non oltre mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 12. Per la partecipazione è obbligatorio essere in possesso di scarpe antinfortunistica. Caschetto e guanti da lavoro verranno forniti dalla Fondazione Teatro Donizetti. I selezionati dovranno attenersi scrupolosamente al protocollo redatto dalla Fondazione Teatro Donizetti.