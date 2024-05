Telefonia, ecco come ottenere il rimborso per le fatture a 28 giorni

«Anche grazie alle sentenze degli ultimi anni, è stato confermato l’obbligo per gli operatori di rimborsare agli utenti la cosiddetta “tredicesima dei consumatori” - dichiara Davide Zanon, segretario regionale di Codici Lombardia –. La pratica della fatturazione a 28 giorni, infatti, è ritenuta una pratica commerciale scorretta e, come definito dal Codice del Consumo è contraria alla diligenza professionale perché può falsare il comportamento economico del consumatore medio».

Come e chi può procedere alla richiesta di rimborso?

Le compagnie telefoniche dovrebbero, in linea generale, rimborsare automaticamente i clienti che hanno subito la fatturazione a 28 giorni. Gli utenti stanno ricevendo comunicazioni via Posta o e-mail dal proprio operatore in cui si ricorda la possibilità di richiedere il rimborso di quanto è stato fatturato in più in passato. E’ da evidenziare, però, che il rimborso delle somme indebitamente pagate potrà essere richiesto, anche da chi non è più cliente.