Tenaris Dalmine, aumenta la quota di energia green

TenarisDalmine vanta in totale sei stabilimenti produttivi, un’acciaieria e una centrale elettrica di autoproduzione da 120 megawatt. La fornitura concordata con Axpo si aggiunge alle altre iniziative promosse dall’azienda in fatto di riduzione delle emissioni, come il progetto di ricerca ReMFra, co-finanziato dalla Commissione europea, per la valorizzazione dei residui di processo della produzione e lavorazione dell’acciaio o il progetto messo in campo con Snam e Tenova per l’impiego di idrogeno come combustibile alternativo al gas naturale in un impianto siderurgico, la prima sperimentazione del genere in Italia, applicabile anche in tanti altri settori difficili da decarbonizzare.