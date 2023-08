Tenaris, shopping in Canada: acquisita la Bredero Shaw

Nuovo shopping estero per Tenaris, che ha siglato l’accordo definitivo per acquisire il 100% della canadese Bredero Shaw dal gruppo Mattr per 166 milioni di dollari (152,01 milioni di euro). Ora per perfezionare l’operazione, si attende il via libera delle autorità dei Paesi di competenza

Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che l’azienda è attiva nel rivestimento delle condotte petrolifere, con 9 impianti dislocati in Canada, Messico, Norvegia, Indonesia, negli Emirati Arabi Uniti e negli Usa, più diversi impianti di betonaggio mobili.

L’acquisizione - viene spiegato - comprende anche i centri di ricerca di Toronto (Canada) e in Norvegia e un «ampio portafoglio di prodotti di proprietà intellettuale». Come detto, l’operazione è soggetta al via libera delle autorità in Messico e in Norvegia e si dovrebbe chiudere entro 6 mesi. L’operazione, quando sarà perfezionata, permetterà a Tenaris di rafforzarsi nel settore dei rivestimenti, proponendo alla clientela Pipeline and Pipe una varietà ancora maggiore di servizi.

Informazioni sulla Bredero Shaw