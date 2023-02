Tenaris, un 2022 con l’utile record. E in Borsa è boom

I rincari energetici e l’incertezza geopolitica non frenano Tenaris che chiude il 2022 con un utile record, in crescita del 142% a 2,55 miliardi di dollari. Anche i ricavi salgono a 11,76 miliardi (+80%) e l’Ebitda a 3,6 miliardi (+168%), vicini ai massimi storici registrati nel 2008, prima della crisi finanziaria globale. L’aumento delle vendite riflette la forte ripresa dell’attività di trivellazione di petrolio e gas nelle Americhe, una ripresa più ritardata dell’attività nell’emisfero orientale, che ora sta riprendendo vigore, e il solido contributo della maggior parte dei segmenti di mercato. Per effetto di questi risultati, giovedì 16 febbraio in Piazza Affari è schizzato in alto, sforando durante la seduta il tetto del +10%.