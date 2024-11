Terzo trimestre, il commercio al dettaglio accelera e i servizi continuano la crescita

È ancora avanti tutta per il terziario bergamasco: nel terzo trimestre 2024 infatti, il settore torna ad accelerare con un cambio di passo particolarmente evidente per le imprese del commercio al dettaglio, che dopo la battuta d’arresto del trimestre precedente archiviano una crescita del fatturato su base annua del 3,2%.

Ma anche le imprese dei servizi evidenziano un incremento significativo, +2,7%, superiore a quanto registrato nel secondo trimestre. L’andamento del fatturato dei servizi mostra un proseguimento della crescita in corso fin dal periodo post-Covid, mentre il commercio al dettaglio, reduce da una fase di stagnazione iniziata nel 2023, in questo trimestre mostra finalmente segnali di recupero , favorito anche dalla dinamica dei prezzi, che mostra un deciso rallentamento (+0,8% congiunturale) dopo i forti incrementi del 2022; ancora elevata invece la dinamica inflattiva nei servizi (+1,8%).

A questo punto, le aspettative degli imprenditori evidenziano un miglioramento: sembrano infatti esserci le premesse per un rafforzamento del ciclo dei consumi, favorito dal recupero del reddito disponibile e del potere d’acquisto e da un’auspicata crescita del livello di fiducia delle famiglie. Dissonanti invece i dati legati all’occupazone dei due principali settori presi in esame.

I dati dell’occupazione in Bergamasca

Stabile invece l’occupazione delle imprese del commercio al dettaglio, con una variazione nulla del numero di addetti tra inizio e fine trimestre. Al netto delle oscillazioni dovute a fattori stagionali, il trend di fondo è rimasto comunque positivo negli ultimi anni. In sostanza gli imprenditori del commercio sembrano scommettere su una ripresa della domanda, grazie al rientro dell’inflazione e alla crescita del potere d’acquisto; sarà però fondamentale il miglioramento della fiducia delle famiglie per consentire che tali premesse si traducano in una crescita dei consumi e non, come prevalentemente accaduto finora, in una maggior propensione al risparmio.