Ticket sanitari, 11mila verbali.«Molti casi paradossali»

Prosegue l’attività di «recupero crediti» della Regione tramite Ats in seguito ai controlli sulle autocertificazioni di esenzione dal ticket. Circa 7mila le diffide e oltre 11mila i verbali che stanno arrivando in questi giorni ai bergamaschi, soprattutto a pensionati e disoccupati, che hanno autocertificato condizioni di esenzione che sarebbero risultate non veritiere.