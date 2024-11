Torna Bergamo Sposi: 160 brand del settore in esposizione

Dopo il successo dell’edizione autunnale dello scorso anno, da domani, venerdì 8 novembre, a domenica 10 novembre alla Fiera di Bergamo si accendono i riflettori sulla 29esima edizione di Bergamo Sposi, il salone dedicato al matrimonio e alle cerimonie , ideato e promosso da Promozione Confesercenti e organizzato da Ecspo srl, in collaborazione con Promoberg, società che gestisce il centro espositivo e congressuale di via Lunga. L’accesso al Salone, così come agli eventi collaterali, è a ingresso gratuito, previa registrazione online sul sito della manifestazione: https://fierabergamosposi.it/ . Orari: venerdì dalle 17 alle 21 (inaugurazione alle 17 con il tradizionale taglio del nastro con le autorità), sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Oltre 70 espositori

Gli eventi collaterali

Bergamo Sposi, come di consueto, abbina alla completa area espositiva, eventi collaterali che caratterizzano e impreziosiscono ulteriormente il salone. Come nel caso del concorso «La sposa artistica – The Love of Beauty», allestito con il contributo di Regione Lombardia e dedicato agli studenti e professionisti dei settori acconciature, make-up e nail art. Il programma prevede per domenica dalle 10 alle 13, i concorsi di make-up artistico e make-up sposa, e di nail art. A seguire dalle ore 16, sfilata in passerella di modelle professioniste con abiti da sogno proposti dagli atelier presenti in fiera; saranno inoltre presentate acconciature in anteprima moda sposa e cerimonia. Lunedì 11 novembre, nel il foyer del padiglione A, il via ai concorsi: Piega elaborata su testina, taglio moda maschile su modello, barber e hair style su modello, acconciature raccolto sposa artistica/cerimonia su testina, raccolto hair sculpting su testina.