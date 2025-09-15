Burger button
Economia / Bergamo Città
Lunedì 15 Settembre 2025

Torna Creattiva, la fiera delle arti manuali dal 2 a 5 ottobre

VIA LUNGA. La creatività torna protagonista a Bergamo: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, il polo fieristico di via Lunga ospita la 32esima edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La creatività torna protagonista a Bergamo: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, il polo fieristico di via Lunga ospita la 32esima edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg. Un evento che, sin dal suo debutto nel 2008, ha saputo crescere e consolidarsi fino a diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per il mondo dell’handmade. L’edizione autunnale 2025 conferma il trend positivo, con oltre 200 imprese espositrici (+4% rispetto al 2024), di cui 16 straniere, provenienti da 15 regioni italiane e 9 Paesi esteri.

Creattiva è molto più di una fiera: è un viaggio tra fantasia e innovazione, che ogni anno richiama a Bergamo decine di migliaia di appassionate e operatori del settore. Dal ricamo al patchwork, dalla bigiotteria alla decorazione, passando per tecniche innovative, materiali, corsi e laboratori, la manifestazione unisce esposizione e formazione in un format che ha conquistato pubblico e imprese. La crescita costante della manifestazione ha portato, dal 2012, anche a un’edizione autunnale a Napoli, che nel 2025 celebrerà la 14esima edizione (7–9 novembre, Mostra d’Oltremare).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
Istruzione
Scuola