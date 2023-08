Torna la Fiera di Sant’Alessandro: venerdì l’ingresso omaggio per famiglie e imprese

Torna la Fiera di Sant’Alessandro 2023: dal 1° al 3 settembre 2023 in via Lunga sarà protagonista l’attesa rassegna regionale dedicata all’agroalimentare e alla zootecnia. Oltre 50mila i metri quadrati dedicati alla rassegna organizzata da Bergamo Fiera Nuova e Promoberg, tra agroalimentare, zootecnia, equitazione, macchinari, prodotti tipici e tecnologie all’avanguardia. Altrettanto nutrito il calendario di eventi collaterali, tra appuntamenti formativi, concorsi, dimostrazioni, show cooking, degustazioni e tanto divertimento. Per agevolare imprese e famiglie è stato confermato l’ingresso gratuito per la prima giornata. L’inaugurazione sarà venerdì alle 14,30.

Il tradizionale appuntamento è stato presentato martedì 29 agosto nella sala Giunta della Camera di Commercio di Bergamo in largo Belotti. A fare gli onori di casa, Maria Paola Esposito, segretario generale della Camera di Commercio. «Siamo sempre molti vicini alla Fiera di Sant’Alessandro – evidenzia Maria Paola Esposito -, storica manifestazione che unisce più anime, a cominciare dai nostri operatori economici, dalle associazioni di categoria (Coldiretti e Confagricoltura) e dalle tante famiglie con bambini che ogni anno si ritrovano con tanto entusiasmo in fiera. Un evento capace di esserci anche nei recenti anni più difficili e che anche quest’anno si conferma un appuntamento centrale per l’economia e la cultura del nostro territorio». Sono seguiti poi gli interventi degli organizzatori della manifestazione.

Giuseppe Epinati, amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova, società per azioni proprietaria del centro espositivo e congressuale di via Lunga; e Davide Lenarduzzi, amministratore delegato di Promoberg, società che gestisce la Fiera di Bergamo, che ha parlato anche a nome del presidente di Promoberg, Luciano Patelli (seduto al suo fianco). La parola è poi passata ai rappresentanti delle due principali associazioni di categoria, con gli interventi del presidente di Coldiretti Bergamo, Gabriele Borella, e del direttore di Confagricoltura Bergamo, Enzo Ferrazzoli. Infine, spazio durante la conferenza di presentazione anche ad alcuni appuntamenti del ricco calendario di eventi collaterali che anche quest’anno integrano l’ampia area espositiva, con gli interventi di Tino Manzoni, presidente di Spazio autismo Bergamo; Vincenzo Galluzzo, presidente di Bergamo Basket 14, e Mario Fermi, co-organizzatore del concorso internazionale Cavallo purosangue arabo.

La Fiera di Sant’Alessandro, riunendo tutte le componenti della filiera del settore, anche quest’anno consente quindi di fare il punto della situazione e di confrontarsi nell’ottica di individuare possibili sviluppi futuri. Nel solco tracciato in ben dodici secoli di storia, la manifestazione ha il grande merito di abbinare alle antiche tradizioni che si tramandano di generazione in generazione il volto più moderno e innovativo del pianeta rurale, quello che vede avanzare l’hi-tech, le nuove generazioni e l’imprenditoria femminile. Il centro espositivo e congressuale di via Lunga per tre giorni si trasforma quindi in una vivacissima fattoria ad una manciata di chilometri dal centro di Bergamo, accendendo i riflettori su un settore fondamentale sia per il prodotto interno lordo del nostro Paese sia per la tutela e la qualità dei prodotti agroalimentari made in Italy che imbandiscono le tavole di mezzo mondo. Oltre alle produzioni e ai servizi dei diversi settori merceologici, la rassegna rafforza il suo impegno proponendo, anche con la collaborazione di enti e associazioni del settore, diversi momenti formativi in tema di sicurezza, problematiche sanitarie e nuove normative. Tra le tante carte vincenti della Fiera di Sant’Alessandro vi è certamente il format, che unisce all’ampia e ricca area espositiva un altrettanto fitto e variegato calendario di eventi collaterali pensati per coinvolgere attivamente il pubblico. Programma completo Eventi (possibili variazioni per imprevisti dell’ultima ora) al link: www.fieradisantalessandro.it/programma-eventi.

Con l’obiettivo di sostenere le imprese e il pubblico, è stato confermato l’ingresso gratuito per l’intera giornata inaugurale di venerdì.

La rassegna anche quest’anno è quella che, all’interno del calendario fieristico Promoberg, occupa più spazi all’interno del centro espositivo e congressuale di via Lunga. Oltre 50mila i metri quadrati di superficie complessiva coinvolti, tutti quelli al coperto dei due padiglioni A e B e della Galleria centrale (16mila mq), i restanti in area esterna riservati soprattutto alla storica rassegna bovina, alle dimostrazioni e a numerosi concorsi, tra cui spiccano quello storico che incorona le tre «regine di razza bovina» (Frisona, Bruna e Red Holstein), il concorso internazionale per cavalli purosangue arabi, che, giunto alla sua undicesima edizione, con le dirette tv streaming, collega Bergamo con tutto il mondo, e diversi concorsi equestri, tra cui quelli molto attesi di monta americana.

I padiglioni

I tanti appassionati del mondo rurale (nel 2022 furono oltre 40mila le persone giunte a Bergamo da tutta la Lombardia e in parte anche dalle regioni limitrofe) possono confrontarsi con imprese, associazioni e realtà istituzionali rappresentative della maggioranza delle regioni italiane, per acquistare prodotti e partecipare ad importanti eventi formativi dedicati ad alcune delle tematiche più interessanti per il comparto agroalimentare. Nell’essere una grande festa del settore Primario, la Fiera di Sant’Alessandro di Bergamo si consolida quale punto di riferimento per tutta la filiera del mondo contadino, e rappresenta, nel contempo, per molte persone (bambini in testa), la prima occasione per toccare con mano (in totale sicurezza, sotto la rigida sorveglianza degli addetti) gli animali da fattoria.

Per le tante persone, famiglie in testa, che desiderano passare una bella giornata in fiera, sono a disposizione diverse aree ristoro. Dalla Galleria centrale si accede il Self-service, in fondo al Padiglione A è operativo il Saloon con birreria. In area esterna è allestita una griglieria. A disposizione anche i bar posizionati in Galleria centrale e in fondo al Padiglione B.

Orari: venerdì 14.30 - 22.30, sabato 9 - 22.30, domenica 9 – 19.

Ticket: venerdì ingresso gratuito; sabato e domenica, intero 8 euro (online 7 euro); ridotto (ragazzi dai 12 ai 16 anni compresi e over 65) 6 euro (online 5 euro). Ingresso gratuito per bambini fino a 11 Anni e Persone con invalidità al 100% (in caso di invalidità l’accompagnatore avrà diritto alla stessa tipologia di biglietto). È ammesso l’accesso ai visitatori con amici a quattro zampe, purché l’animale non sia di grossa taglia e di razze ritenute aggressive; l’animale deve essere condotto con guinzaglio e, se richiesto, con museruola.

Parcheggio: 4 euro. Si può pagare con contanti, carte di credito/debito o tramite il servizio Telepass. Ticket: https://fierabergamo.midaticket.it/Event/715/Dates

La FdSA in numeri

Oltre 50mila i metri quadrati complessivi di superficie destinati alla rassegna: 16mila al coperto (padiglioni A e B e Galleria centrale); i restanti in esterna, con aree dedicate all’esposizione e alla zootecnia (18.500 mq) e all’equitazione (circa 16mila mq), che consentono al pubblico una visita sicura e armonica. La rassegna con qualifica regionale da molti anni sta richiamando l’attenzione di imprese e associazioni ben oltre i confini lombardi. Complessivamente sono 185 le imprese presenti quest’anno (+7,5% rispetto alla scorsa edizione), in rappresentanza di 12 regioni italiane; 5 le imprese straniere. Le realtà lombarde sono 141, con il tradizionale primato delle aziende targate Bergamo, ben 107. Restando in Lombardia, sono 10 le provincie rappresentate; la rappresentativa di casa è seguita da quelle di Brescia (10 espositori), Milano (7), Lecco (4), Como, Cremona e Monza Brianza (3 a testa), Sondrio (2), Lodi e Varese (un espositore a testa). Le restanti realtà extra lombarde (44, tra cui 5 straniere) provengono da 11 regioni italiane: dal Trentino-Alto Adige alla Calabria, dal Veneto alla Puglia, passando per Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Toscana. Il pubblico ha così l’opportunità di compiere, in un’unica grande e comoda location, un giro d’Italia (con alcune puntate all’estero) tra le tante eccellenze del mondo rurale.

I prodotti

Le categorie merceologiche in esposizione sono una ventina, tra le quali svetta anche quest’anno il settore “Prodotti tipici e agro-alimentari” (il 42% delle imprese totali), seguito dai settori “Macchine agricole (comprese quelle a campo aperto) e attrezzature” (oltre il 15%), e “Zootecnia” (8%). Al quarto posto sale il settore “Risparmio energetico ed energie rinnovabili” (6,5%) a conferma del grande interesse del settore Primario verso i temi green. Attorno al 4% (cadauno) i settori Abbigliamento tecnico, Equitazione e artigianato, Prodotti per la casa. Si conferma molto significativa la rappresentativa di Enti, Istituzioni, Comunità montane e associazioni di categoria.

La Fiera di Sant’Alessandro mette in vetrina anche diverse centinaia di macchinari (compresi quelli da campo aperto) e attrezzature varie, a cui sono dedicati il padiglione B e parte dell’area esterna. Sempre nell’area esterna, i visitatori possono inoltre toccare con mano (in assoluta sicurezza, sotto l’attenta sorveglianza degli operatori), oltre 500 capi di bestiame, tra cui circa 250 cavalli e 220 bovini, coinvolti in esposizioni e concorsi, a cui si sommano ovicaprini, suini e altri animali da fattoria, come gli amatissimi asini, esemplari molto adatti anche per la pet terapy: è il caso degli esemplari portati anche quest’anno in fiera dall’azienda agricola Cobla La stalletta Pucci, per far toccare con mano al pubblico la valenza terapeutica, educativa e ludica (per singoli o gruppi) che scaturisce dalla relazione uomo-animale, grazie proprio alla docilità dell’asino, che trasmette calma e benessere.

Le regine della rassegna bovina

La storica rassegna bovina della FdSA che incorona le tre regine di razza Frisona, Bruna e Red Holstein. Appuntamento imperdibile per settore zootecnico, la rassegna bovina della FdSA fa parte della storia non solo della Bergamasca, capace infatti di catturare l’attenzione di operatori di tutto il Nord Italia. Gli esemplari sono messi in bella mostra e curati nei minimi dettagli, per il piacere dei tanti bambini che proprio in fiera hanno l’occasione di vedere così da vicino tanti animali da fattoria. Ma sono soprattutto gli allevatori e gli operatori professionali a farsi avanti, con trattative che mantengono inalterato il fascino di secoli di storia. La rassegna ha il suo culmine nella giornata conclusiva di domenica, quando una giuria composta da esperti del settore, dopo aver analizzato nei minimi dettagli i bovini, stila la classifica che incorona le tre “Regine di razza della Fiera”: Frisona, Bruna e Red Holstein.

Il cavallo purosangue arabo

Grande attesa per l’11esima edizione del Concorso Internazionale di Bergamo Cavallo purosangue arabo. Con il Concorso internazionale di Bergamo per cavalli purosangue arabi (Show E.C.A.H.O. categoria B internazionale), la Città dei Mille è diventata da anni un appuntamento molto atteso per tutto il circuito dell’equitazione mondiale. Complessivamente sono un’ottantina gli esemplari pronti a sfidarsi sul campo gara (allestito nell’area esterna del pad. B) per l’undicesima edizione del concorso, condotti dai fidati handler. Folta anche quest’anno la rappresentativa straniera, formata in particolare dai paesi della Penisola Arabica. Internazionale anche la squadra dei giudici, tutti molto esperti e di indiscussa qualità, pronti a stilare le varie classifiche in base alle tante categorie dei purosangue in gara.