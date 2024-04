Trèves di Cazzano verso la chiusura, i sindacati: «Più cautela»

Chiusura bergamasca per la Trèves Italia: l’azienda ha comunicato la volontà di chiudere lo stabilimento produttivo di Cazzano Sant’Andrea , che attualmente occupa 40 lavoratori e produce tappetini e cappelliere per auto. Il principale cliente è Stellantis, che sta vivendo un calo dei volumi produttivi dello stabilimento di Mirafiori, con conseguente spostamento dell’asse dei progetti acquisti da Trèves Italia verso gli stabilimenti di Melfi, Cassino e Pomigliano, che scontano una lontananza geografica con il polo produttivo bergamasco.

«La prospettiva - si legge in un comunicato congiunto di Femca Cisl e Filctem Cgil - è di una chiusura dei contratti in somministrazione entro la fine di aprile, con conseguente chiusura dello stabilimento di Cazzano Sant’Andrea alla fine del prossimo luglio. Per i lavoratori è quindi in arrivo una cassa integrazione straordinario per chiusura attività, accompagnata da incentivi all’esodo e politiche attive per la ricollocazione».