Tutte le variabili possibili per il bonus facciate 2020

Vediamo in sintesi le indicazioni principali, partendo dai beneficiari. Via libera alla detrazione per chi possiede o detiene l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche per chi detiene l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, purché in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Gli interventi devono riguardare il recupero o restauro della facciata esterna (tutto il perimetro dell’edificio o parte di esse) ed essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi: tinteggiatura o pulitura della superficie, lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte . Detrazione anche per le spese correlate, esempio: perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi). Bonus inoltre per i lavori che influiscano dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, purché tali interventi soddisfino i requisiti indicati nel decreto del 26 giugno 2015 «Requisiti minimi» del Ministro dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio. Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, vige il criterio di cassa, ovvero, la data dell’effettivo pagamento (dal 2020), indipendentemente da quella di avvio degli interventi . Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali vige invece il «criterio di competenza»: spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.