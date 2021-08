Tv, dal 23 agosto scatta il bonus rottamazione. Più tempo per il riassetto delle frequenze

Per garantire un graduale e ordinato percorso verso le nuove tecnologie di trasmissione televisiva, il Ministro ha firmato un decreto che rimodula il calendario del riassetto delle frequenze televisive nelle aree regionali. Al via il bonus rottamazione dei televisori.

Un calendario più graduale per il riassetto delle frequenze e il passaggio definitivo al nuovo standard Dvbt-2 a partire dal 1 gennaio 2023. E nel frattempo, a partire dal 23 agosto, scatta il nuovo bonus per la rottamazione dei vecchi televisori che risulteranno obsoleti con l’adozione della nuova tecnologia digitale.

Il nuovo bonus tv prevede uno sconto del 20% fino a massimo 100 euro per chi acquista un nuovo apparecchio rottamando il vecchio: per ottenerle l’incentivo basterà scaricare l’apposito modulo (pubblicato in Gazzetta Ufficiale insieme al decreto attuativo che disciplina il bonus) e presentarlo al rivenditore o anche alle isole ecologiche autorizzate. A differenza del vecchio incentivo, che rimane in vigore ed è pertanto cumulabile (altri 30 euro per chi presenta un Isee fino a 20mila), il bonus rottamazione tv si rivolge a tutti i cittadini senza limiti di Isee.