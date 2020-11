Ubi, le filiali che passano a Intesa e a Bper Leggi qui l’elenco completo della provincia

L’affitto del ramo d’azienda a Bper è iniziato con la definizione dell’accordo che prevede il passaggio di alcune filiali al gruppo emiliano. Nell’operazione sono coinvolti un migliaio di dipendenti sui complessivi 3 mila di Ubi.

Nella nostra provincia Intesa cede 7 filiali a Bper , ma tiene 54 sportelli di Ubi tra cui la sede storica in centro città e quella in via Camozzi. Sono, invece, in totale 77 filiali Ubi diventeranno Bper (in città ben 11).