Un export da record traina i macchinari: «Il 2024 ancora ok»

E, come detto, per il 2024 le previsioni vedono la produzione ancora in crescita a 7.595 milioni (+0,5% rispetto al 2023), sempre grazie all’incremento registrato dalle esportazioni che si attesteranno a 4.070 milioni di euro (+6,4%).

Colombo: «Crescita rallentata»

Le consegne dei costruttori italiani sul mercato interno sono risultate invece in leggera contrazione, fermandosi a 3.735 milioni di euro, il 2% in meno rispetto al 2022. Consegne e importazioni - queste ultime in calo del 4,5% a 2.385 milioni di euro - hanno risentito della riduzione, seppur minima, del consumo sceso, del 3%, a 6.120 milioni di euro.

Tornando ai Paesi di sbocco e in particolare la Germania (secondo paese export, primo in Ue), Colombo ha ricordato come Ucimu abbia recentemente presentato al ministro degli Affari esteri, «un piano operativo di attività, per il biennio 2024-2025, tra industrie della macchina utensile italiana e tedesca, per consolidare i rapporti di collaborazione tra i due sistemi industriali leader mondiali in questo settore». «Visite reciproche - aggiunge - agli stabilimenti produttivi dei due paesi, organizzazione dell’incoming di delegazioni di utilizzatori tedeschi a imprese italiane e a fiere del settore in Italia, l’organizzazione di un forum della macchina utensile italiana in Germania per favorire e stimolare la reciproca conoscenza dei principali player costruttori e utilizzatori dei due paesi e analisi di mercato sono alcune delle iniziative che costituiscono questo programma».