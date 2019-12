Un lavoratore su 3 cura mamma e papà

In 170 mila a sostegno dei parenti malati

La punta dell’iceberg è rappresentata da «quelli della 104» – i lavoratori che godono dei benefici della legge 104/1992 – ma in realtà il fenomeno è molto più esteso e in crescita esponenziale. Si stima che un lavoratore su tre sia caregiver, cioè familiari che si prendono cura di un parente non autosufficiente.