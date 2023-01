Unigasket, shopping in Usa coi tubi Mto Hose Solution

Un nuova acquisizione per Unigasket, che così rafforza la sua presenza in Nord America: la società di Villongo, specializzata nella produzione di tubi e guarnizioni industriali (controllata da Palladio Holding e Vittorio Calissi), ha infatti acquisito la maggioranza della Mto Hose Solution, azienda statunitense leader nella produzione e commercializzazione di tubi in Ptff. Con questa operazione, Unigasket dà vita ad un gruppo con un fatturato da 100 milioni di euro nel 2022, e una quota export attorno al 60% . L’acquisizione di Mto aggiunge un ulteriore tassello alla galassia Unigasket, dopo le precedenti integrazioni delle società Allegri Cesare (Italia) e Polyfluor Plastic (Olanda) avvenute nel 2021, e rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione sui mercati internazionali e di diversificazione in settori particolarmente attrattivi, che il gruppo punta a portare avanti anche nel 2023. L’obiettivo della società è consolidare il posizionamento sui mercati attuali e continuare nel piano di crescita come piattaforma aggregativa attraverso ulteriori acquisizioni sinergiche.