Vendemmia: raccolta meccanica per il 20% del vino bergamasco

Vendemmia meccanica batte raccolta manuale, almeno per quanto riguarda risparmi e burocrazia. Calcolatrice alla mano, i produttori che si avvalgono delle macchine spendono un quinto rispetto ai colleghi che vanno in vigna dotati di forbici. Nella Bergamasca le 300 aziende che producono uva impiegano tra i mille e 1.500 lavoratori impegnati nelle varie fasi (dai filari alla cantina) mentre le macchine coprono il 20% della raccolta di vino bergamasco. Ad adottare la meccanica una quindicina di aziende tra cui alcune che vantano i numeri maggiori, mentre in molte zone vitate non è possibile di utilizzare i trattori e si raccoglie per forza a mano. Siamo all’inizio della fase più importante dell’annata vitivinicola, uva poi trasformata e imbottigliata per essere messo sul mercato, con rese che la siccità, nonostante qualche pioggia di agosto, ha fatalmente eroso (le sigle agricole parlano di una perdita di prodotto del 25-30% a seconda delle aree).