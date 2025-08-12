Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Martedì 12 Agosto 2025

Vendemmia super anticipata
e abbondante: crescita del 25% nella Bergamasca

GRAZIE AL CALDO. Si parte dalle uve per le basi spumante, Chardonnay e Pinot. Locatelli (Consorzio Valcalepio): «Bene anche dal punto di vista qualitativo».

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Raccolta dell’uva anticipata a causa delle alte temperature
Raccolta dell’uva anticipata a causa delle alte temperature

L’anticiclone africano, che ha portato gran caldo e alte temperature anche sulla nostra provincia, sta convincendo molti viticoltori ad anticipare la vendemmia.

È questione di ore e nei campi si vedrà presto un brulicare di mezzi e uomini, pronti ad addentrarsi nel paesaggio delle vigne per raccogliere sotto il solleone i preziosi grappoli, frutto di un anno intero di lavoro. Gli addetti ai lavori prevedono peraltro una vendemmia abbondante, con un +25% rispetto al 2024. Forbici alla mano, come da tradizione si comincia dalle uve per le basi spumante, Chardonnay e Pinot, che si preannunciano di ottima qualità grazie ad una stagione che ha ben alternato caldo e piogge.

«L’uva è bella e sana, così come anche gli ultimi dati su grado zuccherino, acidità e ph sono decisamente interessanti»

«Soddisfatti anche della qualità»

«L’annata si presenta molto bene e questo periodo caldo, accompagnato da giornate soleggiate che seguono la pioggia di luglio, non può che aiutare a completare al meglio la maturazione delle uve – commenta Marco Locatelli, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio, che gestisce l’azienda vitivinicola Tosca di Pontida -. Siamo soddisfatti anche dal punto di vista qualitativo, tanto che il 2025 si annovera già tra le belle annate – conclude Locatelli -. Lunedì prossimo inizieremo la vendemmia del Solaris, per poi proseguire con gli altri vitigni».

«Qualcuno ha già iniziato»

Sergio Cantoni, direttore della Cantina sociale bergamasca di San Paolo d’Argon fa presente come «qualcuno ha già iniziato a raccogliere i grappoli mentre altri stanno aspettando, ma partiranno comunque appena trascorso il Ferragosto. Per la vendemmia 2025 prevediamo di raccogliere 45mila quintali di uve a denominazione di origine, con un incremento del 25% rispetto allo scorso anno – conclude Cantoni -. In affiancamento agli operatori, quest’anno abbiamo previsto di aumentare la raccolta meccanizzata. Sarà certamente una buona annata e speriamo di assistere anche ad una ripresa dei consumi».

«Sarà vendemmia positiva»

Angelo Divittini, enologo della Cantina Sociale Val San Martino di Pontida e della cooperativa Oikos di Villa d’Almè con vigneti anche in città, conferma come «Bergamo sta bruciando le tappe, tanto che partiamo già in settimana con le prime basi spumante, per poi proseguire la prossima già con qualche bianco fermo. Stiamo vivendo un caldo portato dall’anticiclone africano con un’inversione termica capace di spingere le uve ad una velocità impressionante. Sarà una vendemmia molto positiva con buoni quantitativi».

Anche Emanuele Medolago Albani, dell’omonima azienda vitivinicola di Trescore Balneario analizza come «il grande caldo porterà a completamento la maturazione con la partenza della vendemmia prevista per l’inizio di settimana prossima. L’uva è bella e sana, così come anche gli ultimi dati su grado zuccherino, acidità e ph sono decisamente interessanti».

Nei vigneti già all’alba

Manuela Ghidini Testa della Tenuta degli Angeli di Carobbio conferma come «siamo pronti per iniziare a raccogliere le uve: dovremmo partire prima di Ferragosto con lo Chardonnay. Stamattina (ieri, lunedì 11 agosto, ndr) ho fatto il giro dei vigneti con l’enologo e abbiamo toccato con mano come le uve sono molto buone grazie a grappoli sani e pieni. Entro il weekend avremo concluso la vendemmia, con le successive operazioni di pressatura e vinificazione in cantina. Unico neo il caldo torrido che ci costringerà ad iniziare all’alba i lavori nei campi».

Marco e Franco Plebani dell’azienda vitivinicola «Il Calepino» di Castelli Calepio hanno invece programmato la raccolta dei grappoli tra una decina di giorni «in modo da sfruttare al meglio l’ultimo caldo che ci sta aiutando ad asciugare i terreni e a limitare le malattie sulle piante. Stiamo defogliando e diradando i grappoli in modo da puntare sulla qualità delle uve: ci sono i presupposti per un’annata buona e abbondante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Castelli Calepio
Pontida
San Paolo d'Argon
Trescore Balneario
Villa d'Almè
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Beni Consumo
Bevande
Angelo Divittini
Sergio Cantoni
Marco Locatelli
Consorzio Tutela Valcalepio
Oikos
Tosca