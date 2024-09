Vendite auto, il crollo nel cuore dell’estate con elettriche a picco

Crollo delle ibride

«Più andiamo avanti – dice Paolo Ghinzani, presidente del gruppo Concessionari Confcommercio Bergamo e direttore di Ghinzani Group – più gli automobilisti sono restii ad acquistare auto elettriche. Costi di acquisto alti, servizi non ancora adeguati, cariche alle colonnine che, in qualche caso (come le Supercharger) costano più di un pieno di benzina. Che la situazione sia difficile lo dimostra anche il fatto che in Germania il gruppo Volkswagen Audi ha annunciato la chiusura di alcuni stabilimenti. Da noi Stellantis ha deciso di prolungare di un altro mese la cassa integrazione a Mirafiori nella produzione della Fiat 500 elettrica, la cui richiesta è troppo bassa». Lo stop durerà fino all’11 ottobre di quest’anno.

In affanno anche in altri Paesi

Se le vetture a corrente non si vendono è inevitabile ridurre la loro produzione, per non lasciarle invendute sui piazzali delle Case costruttrici e delle concessionarie. Che le auto a batteria siano in affanno non è una novità anche in Europa. L’Audi sta valutando lo stop produttivo della Q8 e-tron nello stabilimento belga di Bruxelles, Porsche sta rivedendo i piani (fino a pochi anni fa pensava di arrivare a costruire l’80% delle sue macchine a corrente entro il 2030). Oltre oceano anche la General Motors ritiene che gli obiettivi di produzione di un milione di veicoli elettrici entro il 2025 non siano più raggiungibili. Per legge, dal 2035 in Europa si potranno vendere solo auto nuove che non emettono Co2 allo scarico. Le cose però non stanno andando come ipotizzato. Vedremo se il nuovo Parlamento europeo interverrà per modificare il piano «green».