Viaggi con la «Dote trasporti», domande fino al 20 ottobre

Si è aperta nei giorni scorsi la seconda finestra 2021 del bando regionale «Dote trasporti». La domanda per ricevere il contributo riconosciuto ai residenti in Lombardia che hanno acquistato abbonamenti validi per viaggiare nei mesi compresi tra marzo e agosto dell’anno in corso con i treni Alta Velocità, esclusivamente in abbinamento a quelli Regionali e Suburbani (ed eventuali altri mezzi di trasporto pubblico) va presentata entro il prossimo 20 ottobre.

Per citare un esempio, di un utente in possesso del solo abbonamento Alta Velocità (Av), la «Dote trasporti» non è prevista. Il contributo può essere richiesto solo dalla persona cui è intestato l’abbonamento. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso degli originali degli abbonamenti e della eventuale tessera «Io viaggio» o della Carta regionale dei servizi (Crs) con funzionalità trasporti; di un indirizzo email per le comunicazioni relative alla «Dote Trasporti»; di un codice Iban per l’accredito del contributo; della tessera sanitaria Carta regionale o nazionale dei Servizi, con relativo Pin e lettore di smart card, oppure della carta d’identità elettronica o delle credenziali del Sistema pubblico d’identità digitale (Spid). La domanda di contributo, spiega la regione, deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma «Sistema Agevolazioni (SiAge)».