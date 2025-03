Vinitaly, Lombardia oltre i dazi pensa già alle Olimpiadi 2026

I mercati interni flettono, le esportazioni vivono una fase di stallo e i dazi Usa fanno tremare. Ma il vino lombardo vede il bicchiere mezzo pieno, e il prossimo Vinitaly sarà l’occasione per dimostrare una tenacia che supera l’attuale congiuntura sfavorevole. E quale migliore occasione di riscatto, se non le opportunità offerte da Milano-Cortina 2026? È dialogando con l’evento olimpico che il vino lombardo si presenta a Vinitaly, l’evento «faro» del vino in Italia, dal 6 al 9 aprile a Verona. La crescita export degli ultimi anni alimenta la fiducia dei produttori lombardi. Sebbene nel 2024 le esportazioni siano calate di oltre il 4% (327 milioni di euro nel 2023 contro i 312 milioni nel 2024, dati Istat), il valore è quasi raddoppiato dal 2009.

La presentazione in Regione Lombardia del Vinitaly

(Foto di Calvin Kloppenburg) «La tendenza - ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi - conferma che la strada intrapresa, guidata da qualità, innovazione e sostenibilità, è quella giusta. Il mondo ha voglia di suggestionarsi, il savoir faire è già tra i nostri punti di forza ma serve raccontarci ancora meglio». Il momento di complessità che sta vivendo il settore è restituito anche dal numero di espositori previsti a Vinitaly: a fronte dei 4300 del 2024, quest’anno si parla di poco più di 4000 stand.

I nuovi buyers

Per l’edizione che è alle porte, cresceranno le opportunità per le cantine, grazie a nuovi «buyers club», spazi dedicati all’incoming e ulteriori buyers da aree come India, Asia Centrale, Cina e Americhe. «Nonostante la tensione legata ai dazi - ha rivelato Gianni Bruno, Exhibition Manager Wine&Food di Veronafiere -, tutti gli operatori e i grandi acquirenti Usa hanno confermato la loro presenza».

Gli spazi finanziati e realizzati in accordo di programma da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia si svilupperanno su oltre 3000 metri quadrati, con più di 150 realtà e mille etichette in degustazione. «Porteremo - ha commentato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana - nel “salotto buono” del PalaExpo la storia, il lavoro e la passione di chi contribuisce a rendere grandi le nostre 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt».

Il vino orobico