Vitali aumenta il capitale e diventa società benefit

L’impegno ambientale

Sul piano ambientale, un primo esempio di impegno rivolto alla sostenibilità è stato l’Innovation Campus, sede aziendale di Peschiera Borromeo, che rappresenta il primo edificio privato certificato «Leed» (Leadership in Energy and Environmental Design) in Italia nel 2009, oltre a tutti gli edifici realizzati che hanno raggiunto il più alto grado della certificazione «Breeam» (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). L’impegno verso la sostenibilità ambientale ha subito poi una notevole accelerazione negli anni più recenti nei quali il progetto aziendale ha preso forma attraverso la campagna «Yellow is the new green», la pubblicazione del Green Book e la predisposizione del primo Bilancio di Sostenibilità di Vitali. L’impegno nel solco del benefit non si è limitato tuttavia ai temi ambientali: sul piano risorse umane e governance, il gruppo si è impegnato nel promuovere un ambiente di lavoro che valorizzasse il benessere delle persone, mirando a una maggiore parità di genere. Nel 2023, Vitali ha ricevuto il primo premio «Top 100 Excellence» ai Sustainability Awards organizzati da Elite, Kon Group e Forbes – riconoscimento per l’efficace governance della sostenibilità, l’attenzione e il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e l’impegno sul fronte ambientale.