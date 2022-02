Campagna elettorale e questioni di metodo

I partiti di fronte alla sfuriata di Draghi hanno abbassato la testa borbottando che «è il metodo che non va bene». Il metodo significa: palazzo Chigi e il ministero dell’Economia non ci fanno toccare palla, decidono tutto i tecnici, anche sulle nomine controllate dal governo, e quanto ai provvedimenti, mandano i testi qualche ora prima che li si debba votare. In effetti, anche Draghi si deve essere reso conto – lui super tecnico ma anche abituatissimo alla battaglia politica – che i suoi collaboratori non possono sempre trattare a pesci in faccia i partiti che comunque un voto alla Camera e al Senato lo devono pur esprimere. Basti ricordare che ormai è invalso l’uso di far approvare un provvedimento in un solo ramo del Parlamento consentendo all’altro una semplice ratifica. E ci sono tante riforme bloccate tra Montecitorio e Palazzo Madama, alcune di quelle indispensabili al Pnrr come la delega fiscale con la riforma del catasto.