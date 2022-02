Concorrenza, qualcuno è penalizzato ma fa bene

Nessuno, per 16 anni, era riuscito nell’impresa e una sola volta, e comunque spolpata dagli emendamenti, era stata varata una legge sulla concorrenza che dovrebbe essere obbligatoriamente annuale. Ci avevano provato Antitrust, Corte di Giustizia europea, Corte Costituzionale, vari Tar, infine il Consiglio di Stato, che aveva detto basta, dopo la provocazione davvero arrogante di quel 2033 sventolato dai governi dell’avvocato del popolo inginocchiato davanti alle lobby demonizzate a parole. Né ha mai contato l’avvio della costosa procedura di infrazione per la non applicazione della direttiva del liberale olandese Bolkestein, che dalla Commissione Ue è già uscito da molti anni.

Eppure, la questione è molto chiara. Una proprietà demaniale non può essere ceduta sostanzialmente per sempre, perché così si consolida un diritto che diventa una foresta pietrificata che ha già ingessato altri settori di mercato, piegati dalla resistenza di tassisti, ambulanti, notai, farmacisti. Categorie a cui vanno riconosciuti diritti sacrosanti, ma che non possono essere intoccabili. Né può essere una soluzione l’osceno mercato in nero delle licenze alle spalle dello Stato. Tantomeno il delittuoso mercato delle spiagge di cui si sono occupate in questi giorni le cronache nel caso di Sabaudia. La pubblica opinione ha sempre seguito distrattamente la questione, ma si calcola che nel bel Paese dalle tante spiagge, il giro d’affari dei balneari è di circa 15 miliardi, mentre lo Stato ricava affitti complessivamente attorno a 100 milioni, saliti di recente perché prima il canone annuo minimo era di 350 euro e ora è di 2.500. Una spiaggia con vista Faraglioni è un bene pubblico su cui non è ammesso speculare.