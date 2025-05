La settimana del Conclave: l’eredità di Francesco e la libertà del Vangelo

Insomma non è una questione di numeri e non è una questione di potere. Bergoglio è stato una pietra d’inciampo, sulla quale molti dentro e fuori la Chiesa sono stati costretti a fermarsi. È stato un Papa coraggioso oppure è stato solo un Papa normale che ha riportato il Vangelo al cuore di ogni comunità, tenendosi ben lontano nell’impresa da ogni suggestione ideologica di ricostruzione di una cristianità ideologica? La Chiesa non ha il potere di governare gli uomini, né la verità teologica e morale sono l’obiettivo ideale della fede. Lo ha scritto il teologo Pierangelo Sequeri nella rubrica che in questi giorni tiene su Avvenire intitolata non a caso «Punti cardinali».

Il ministero petrino si è sempre misurato con tensioni profonde e con la necessità di discernere con sguardo lungimirante e fissato al Vangelo come esse scorrono nella Chiesa e nelle società, fin negli angoli più angusti, per individuarne la logica, per rilevarne le qualità e i rischi e per capire come trasformarle in opportunità soprattutto per i più deboli, i più fragili, gli esclusi e gli scartati, i poveri. Francesco non lascia una facile eredità, perché ha costretto la Chiesa a uscire dalla «comfort zone» ma senza indicare un’alternativa.

Il Vangelo non spiega come deve essere un cristianesimo più attrattivo, come fare per ottenere più like nell’illusione che diano maggior senso e spessore alla missione. In 12 anni ha aperto processi e ne ha chiuso nessuno e oggi per alcuni ciò è colpa grave. Le parole e i gesti più netti di Bergoglio vanno analizzati e compresi nella tensione dinamica del Vangelo, che non è un’agenda. Gesù a Pietro non presenta un programma dettagliato al quale aderire, ma dice semplicemente «vieni e seguimi». Bergoglio ha fatto la stessa cosa. Non ha restituito la Chiesa a nessuno, nemmeno ai cattolici. Caso mai ha restituito il Vangelo alla Chiesa. Mai è stato generico, mai illuso nessuno lasciando credere che si sarebbe adattato alle sue posizioni. La libertà di Francesco è la libertà del Vangelo.