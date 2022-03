L’economia e la guerra: alto tasso d’incertezza

Ogni summit annunciato tra i negoziatori di Russia e Ucraina può essere buono per comprare sull’onda della speranza, e ogni successivo nulla di fatto diplomatico (come ieri) diventa occasione per vendere. All’incertezza bellica, con le sue visibili conseguenze in termini di rialzo dei prezzi delle materie prime e di ulteriori strozzature alle catene del valore, si somma adesso l’incertezza della politica monetaria.

Ieri le parole della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, sono state interpretate dai più come un segnale di ritiro anticipato del sostegno straordinario all’economia dell’Eurozona. Così si spiega il rapido balzo in avanti dei rendimenti dei titoli di debito europeo, e in particolare la fiammata dello spread, il differenziale tra il rendimento del Btp decennale italiano e l’omologo Bund tedesco. Un campanello d’allarme importante per un Paese come il nostro, notoriamente tra i più indebitati del pianeta, visto che un rendimento più elevato sui titoli sovrani accresce i costi di ogni nuovo prestito sul mercato.