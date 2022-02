Lo scontro vero è tra Russia e Stati Uniti

Particolarmente pesante la mossa in Bielorussia: per quelle esercitazioni, Mosca ha trasferito in una zona vicina all’Ucraina ma anche alla Polonia armi micidiali, come i bombardieri atomici Tupolev o il sistema anti-missile S-400. Anche perché il presidente bielorusso Lukashenko ribadisce di essere pronto a ospitare missili atomici russi in caso di scontro con la Nato. Tutta questa mobilitazione non ha senso se riferita all’Ucraina, troppo grande per essere occupata, troppo debole per essere una minaccia. Ha senso solo se lo scopo di Mosca è riscrivere i patti internazionali sulla sicurezza, cosa che può pensare di fare solo tramite un accordo con gli Stati Uniti.

In altre parole, Vladimir Putin sta mandando questo messaggio: voi americani, con la Nato, siete arrivati ai nostri confini, avete armato i Paesi dell’Est che ci sono ostili, volete addirittura insediarvi in Ucraina? D’accordo. Ma per noi questa è la minaccia finale. Quindi vi dimostro che cosa vuol dire sentirsi minacciati, avere le armi altrui al confine, avere paura. Perché o ci sentiamo sicuri tutti o, con le nostre armi e la nostra volontà politica, o faremo in modo che non si senta sicuro nessuno. Non c’è dubbio, è un atteggiamento brutale. E per un Occidente convinto della propria superiorità etica (la democrazia), tecnica ed economica, almeno in parte incomprensibile. Ma non culliamoci nell’illusione che si tratti di un bluff o di un atteggiamento che possa essere respinto facendo la faccia feroce o gestendo un braccio di ferro di lunghezza infinita.