A 5 anni dalla morte una veglia a Curno in ricordo di Marisa

L’amministrazione comunale di Curno, ha organizzato per stasera (venerdì 2 febbraio) una veglia per ricordare Marisa Sartori, a cinque anni della sua tragica scomparsa, che si terrà alle 18,30 all’abitazione in via IV novembre, 23 a Curno. Quest’anno ricorre il quinto e triste anniversario della morte di Marisa Sartori, la ragazza di 25 anni uccisa a Curno la sera del 2 Febbraio 2019 dal marito, un tunisino di 37 anni dal quale si stava separando. Nell’agguato rimase ferita in modo grave, rischiando la morte, la sorella Deborah. Alla fine si è salvata ma porta ancora in sé il ricordo indelebile di quella serata dolorosa.